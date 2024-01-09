Мир 09 января 2024, 17:39 G7 и ряд стран «глобального Юга» тайно обсудили с Украиной возможность мирных переговоров Bloomberg: G7 и страны «глобального Юга» провели тайную встречу с Украиной Hannes P Albert/dpa/globallookpress

Читать 360tv в

Страны G7 и ряд государств «глобального Юга» тайно обсудили с Украиной возможность мирных переговоров с Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Встреча состоялась 16 декабря в Эр-Рияде. В ней поучаствовали Саудовская Аравия, Турция и Индия. Другие страны, в том числе Китай, ОАЭ и Бразилия, не отправили на переговоры своих представителей.

Реклама

Мероприятие прошло тайно, чтобы страны-участницы «ощущали себя более комфортно». Менее масштабный формат встречи позволил провести откровенное и свободное обсуждение украинской «формулы мира» и принципов потенциального взаимодействия с РФ в будущем. Однако участники не достигли существенных успехов в переговорах.

«Украина и ее союзники по G7 продолжали сопротивляться призывам стран „глобального Юга“ напрямую взаимодействовать с Россией», — сообщили журналисты.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что западные страны в декабре провели тайную встречу по «формуле мира» украинского лидера Владимира Зеленского. Некоторые государства отказались от приглашения.