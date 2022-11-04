Мир 04 ноября 2022, 01:47 G7 и Австралия договорились установить потолок цен на нефть из России — СМИ Reuters: G7 и Австралия договорились установить потолок цен на нефть из России Pixabay

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Страны G7 и Австралия пришли к соглашению об установке фиксированной максимальной цены на российскую нефть. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Коалиция (G7 и Австралии — прим.ред.) договорилась о фиксированном ценовом потолке, который будет регулярно оцениваться», — сообщил агентству источник.

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Стороны отказались от плавающего уровня цен на российскую нефть, так как это дает Москве рычаги влияния на рынок. Окончательную максимальную стоимость планируют установить позже в ноябре. Эта цена будет регулярно пересматриваться, передал источник. Какая именно сумма фигурирует в переговорах источник не уточнил.

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Встречу глав МИД группы G7 анонсировал исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Говард Соломон. Он также отметил, что коалиция планирует обсудить введение потолка цен на российскую нефть.