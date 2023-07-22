22 июля 2023, 10:06
G20 на встрече по энергетике не согласовала коммюнике из-за разногласий по Украине
Economic Times: Украина стала причиной споров на встрече G20 по энергетике
«Большая двадцатка» на встрече рабочей группы по энергетическому переходу не смогла согласовать итоговый документ. Причиной разногласий G20 стала Украина. Об этом сообщила газета The Economic Times.
Переговоры состоялись 19–20 июля. В субботу, 22 июля, профильные министры стран «Большой двадцатки» в Гоа огласят итоги встреч.
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Газета уточнила, что текст коммюнике готов лишь на 60%. Оставшиеся 40% G20 не смогла согласовать из-за расхождения мнений в параграфе по Украине. Некоторые страны не согласились с осуждениями в адрес России.
Также «Большая двадцатка» не пришла к консенсусу по вопросу классификации водородного топлива.
Аналогичным образом на прошлой неделе завершилась встреча министров финансов и руководителей центральных банков G20. Переговоры в Гандинагаре осложнились расхождением мнений по украинскому кризису.
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