Мир 22 июля 2023, 10:06 G20 на встрече по энергетике не согласовала коммюнике из-за разногласий по Украине Economic Times: Украина стала причиной споров на встрече G20 по энергетике РИА «Новости»

Читать 360tv в

«Большая двадцатка» на встрече рабочей группы по энергетическому переходу не смогла согласовать итоговый документ. Причиной разногласий G20 стала Украина. Об этом сообщила газета The Economic Times.

Переговоры состоялись 19–20 июля. В субботу, 22 июля, профильные министры стран «Большой двадцатки» в Гоа огласят итоги встреч.

Реклама

Газета уточнила, что текст коммюнике готов лишь на 60%. Оставшиеся 40% G20 не смогла согласовать из-за расхождения мнений в параграфе по Украине. Некоторые страны не согласились с осуждениями в адрес России.

Также «Большая двадцатка» не пришла к консенсусу по вопросу классификации водородного топлива.

Аналогичным образом на прошлой неделе завершилась встреча министров финансов и руководителей центральных банков G20. Переговоры в Гандинагаре осложнились расхождением мнений по украинскому кризису.