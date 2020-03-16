Саудовская Аравия проведет виртуальный саммит G20 из-за коронавируса

Срочный и внеплановый саммит G20 пройдет в режиме видеосвязи для обсуждения мировой пандемии коронавируса. Об этом договорились наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман и премьер-министр Испании Педро Санчес. В этом году Эр-Рияд председательствует в «Большой двадцатке».

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу испанского кабмина, с предложением созвать срочный и чрезвычайный саммит выступил Санчес. Он отметил, что лидерам ведущих экономик мира нужно оценить сложившуюся ситуацию и разработать дорожную карту для ее решения.

По словам испанского преьмера, страны «Большой двадцатки» должны взять на себя главную роль в преодолении санитарного и экономического кризиса, с которым столкнулся мир.

«Необходимо передать четкое и твердое послание международному сообществу, что мировые лидеры готовы вместе противостоять угрозе коронавируса», — заявил Санчес.

Саудовский принц согласился с этим предложением и пообещал, что он объявит о проведении виртуального саммита в ближайшие дни.

Официальный саммит G20 должен пройти в Эр-Рияде в ноябре этого года. Впервые встреча лидеров «Большой двадцатки» пройдет в арабском государстве.

На сегодняшний день во всем мире количество зараженных коронавирусом людей превысило 181 тысячу. Из них вылечились 78 тысяч человек. Жертвами пандемии стали более семи тысяч человек.