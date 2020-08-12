Футуролог допустил, что киборги появятся в 2038 году

Отмечается, что Курцвейл предсказал разработку экзоскелетов задолго до их появления. Также он предрек проигрыш человека компьютеру в шахматы.

Очередной прогноз специалиста касается «продуктов трансгуманистичных технологий». Имеются в виду роботизированные люди, которые, по мнению футуролога, появятся через 18 лет. Он предположил, что чуть раньше, в 2031 году медики будут печатать на 3D-принтере жизненно важные органы, предназначенные для трансплантации.