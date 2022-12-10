Мир 10 декабря 2022, 11:55 Футбольный обозреватель Грант Валь умер во время матча Нидерланды — Аргентина Репортер Льюис сообщил о смерти журналиста Валя во время освещения четвертьфинала ЧМ Соцсети

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Футбольный обозреватель Грант Валь из США скончался во время освещения четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом сообщил репортер американского Национального общественного радио (NPR) Рассел Льюис на своей странице в Twitter.

«NPR может подтвердить смерть давнего футбольного обозревателя Гранта Валя», — написал Льюис.

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Федерация футбола США в официальном аккаунте в Twitter выразила соболезнования из-за смерти Валя.

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По данным РИА «Новости», 48-летний комментатор во время матча потерял сознание. Прибывшая бригада врачей провела реанимационные мероприятия и унесла журналиста на носилках.

Находясь в Катере, Валь пожаловался, что заболел. Местные врачи предварительно диагностировали у репортера бронхит и назначили курс антибиотиков, которые, по словам журналиста, не принесли облегчения.

Спортивный обозреватель представлял Sports Illustrated, сотрудничал с Fox Sports и CBS Sports.