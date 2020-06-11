Футбольный матч в Сербии прошел при переполненных трибунах. Видео

Пандемия коронавируса не помешала сербам посмотреть футбол. Полуфинал Кубка Сербии, на котором встретились «Партизан» и «Црвена Звезда», прошел при практически полных трибунах.

Футболисты из «Цревна Звезда» в этот раз потерпели поражение, уступив «Партизану» со счетом 0:1. В публикациях, который разместил официальный аккаунт клуба в Twitter, виден заполненный зрителями стадион.

Фанаты проигравшей команды устроили на своей трибуне настоящее пиротехническое шоу.

На видео, снятом с другого ракурса, хорошо заметно, как много людей пришло посмотреть на матч. В кадр не попал ни один человек в маске.

В Сербии, по последним данным, 12 031 подтвержденный случай COVID-19, причем поправившихся после коронавирусной инфекции в стране — 11 348. С начала пандемии в государстве умер 251 человек.

В России присутствие болельщиков на трибунах после возобновления матчей ограничат до 10%.