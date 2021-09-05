Футбольный матч между сборными Бразилии и Аргентины сорвала полиция

Встреча футбольных сборных Бразилии и Аргентины в рамках отборочного турнира на чемпионат 2022 года сорвала полиция. Игроки успели провести на поле только пять минут. Как сообщило издание ESPN, правоохранители действовали по протоколу бразильского агентства здравоохранения, которое предписало депортировать четырех игроков команды Аргентины.

Речь идет об Эмилиан Мартнесе, Эмилиано Буэндиа, Кристиане Ромеро и Джованни Ло Сельсо постоянно выступающими за британские клубы. После игры на минувшей неделе они отправились в Латинскую америку, чтобы выступить за свою национальную сборную.

Согласно правилам здравоохранения Бразилии, все пребывающие из Великобритании, Индии или Южной Африки обязаны проходить двухнедельный карантин. В специальном кампусе, расположенном возле аэропорта в Сан-Паулу.

Но первой остановкой аргентинских футболистов была не Бразилия, а Венесуэла, где они провели отборочный матч на чемпионат мира 2022 года, победив со счетом 1:3. Следующий отборочный матч они должны были провести с бразильской командой.

Но тут в дело вмешался регулятор, который узнав о первой точке маршрута игроков, потребовал их депортации в соответствии с законом. Сами игроки не указали, что в течении последних двух недель находились в Великобритании представив во въездной анкете недостоверную информацию.

Решить конфликт с полицией пытались звезды мирового футбола Месси и Неймар, но ничего добиться они не смогли. Пока команды разошлись по раздевалкам.

Южноамериканская федерация футбола опубликовала официальное заявление на своей странице в Twitter.

«По решению судьи матч между Бразилией и Аргентиной в рамках отборочного турнира на чемпионат мира приостанавливается. Все данные представят в дисциплинарный комитет FIFA, который определит дальнейшие действия», — говорится в сообщении.