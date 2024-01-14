14 января 2024, 20:28
Футбольный фанат умер после остановки сердца на стадионе в Англии
Пожилой фанат английского клуба «Болтон» умер после остановки сердца на стадионе
Пожилой житель Великобритании, который всю жизнь болел за футбольный клуб «Болтон», умер после остановки сердца на стадионе. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Самочувствие 71-летнего Иэна Перслоу резко ухудшилось вчера, 13 января, когда он вместе с сыном наблюдал за игрой «Болтона» с «Челтнем Тауном» в 28-м туре английской первой лиги. Из-за этого матч остановили на 29-й минуте при нулевом счете. Дежурившие на стадионе медики оказали пожилому мужчине первую помощь, после чего его госпитализировали. Сегодня стало известно, что он умер в больнице.
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Футбольный клуб пообещал оказывать семье Перслоу поддержку и заботу. На следующем матче «Болтона» игроки почтят память британца.
В октябре прошлого года болельщики погибли при стрельбе у стадиона в Бельгии. Подозреваемый получил смертельное ранение, когда его пытались задержать.
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