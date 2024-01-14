Мир 14 января 2024, 20:28 Футбольный фанат умер после остановки сердца на стадионе в Англии Пожилой фанат английского клуба «Болтон» умер после остановки сердца на стадионе Unsplash

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Пожилой житель Великобритании, который всю жизнь болел за футбольный клуб «Болтон», умер после остановки сердца на стадионе. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Самочувствие 71-летнего Иэна Перслоу резко ухудшилось вчера, 13 января, когда он вместе с сыном наблюдал за игрой «Болтона» с «Челтнем Тауном» в 28-м туре английской первой лиги. Из-за этого матч остановили на 29-й минуте при нулевом счете. Дежурившие на стадионе медики оказали пожилому мужчине первую помощь, после чего его госпитализировали. Сегодня стало известно, что он умер в больнице.

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Футбольный клуб пообещал оказывать семье Перслоу поддержку и заботу. На следующем матче «Болтона» игроки почтят память британца.

В октябре прошлого года болельщики погибли при стрельбе у стадиона в Бельгии. Подозреваемый получил смертельное ранение, когда его пытались задержать.