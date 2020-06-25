Футбольного болельщика из Англии уволили за баннер «Жизни белых важны»

Футбольный болельщик лишился работы, потому что во время матча запустил самолет с баннером White Lives Matter («Жизни белых важны»). Но толерантность слишком далеко зашла, чтобы «жизни белых» реально были важны. По крайней мере в понимании работодателя.

Джейк Хеппл — 24-летний болельщик английского клуба «Бернли». Во время матча английской Премьер-лиги он организовал запуск самолета с баннером White Lives Matter («Жизни белых важны»), сообщил сайт Sky News.

После этого случая его уволили из компании Paradigm Precision, где он работал сварщиком. Объяснили это тем, что «не терпят расизм ни в какой форме». В беседе с Daily Mail Хеппл сказал, что его пытаются выставить расистом, которым он не является.

«Я поддерживаю дружеские отношения с представителями разных рас. На проведение акции меня вдохновило движение Black Lives Movement. Никого не хотел обидеть. Я считаю, что важно отметить, что жизни белых людей тоже важны», — сказал Хеппл журналистам.

В сборе средств на запуск самолета приняли участие, помимо молодого парня, еще около 60 человек. На реализацию акции они собрали 600 фунтов стерлингов (примерно 51 тысяча рублей). Воздушное судно пролетело над стадионом «Манчестер Сити» перед началом матча против «Бернли». В тот момент футболисты встали на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»), и вдруг появился самолет Хеппла с баннером, где нет слова «черный».