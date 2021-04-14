Футбольного агента застрелили в Риге

Футбольного агента Романа Беззубова застрелили. Это произошло на улицах Риги, в микрорайоне Пурвциемс, сообщил Jauns.lv.

По данным издания, Роман Беззубов выезжал на своем автомобиле на улицу Гунара Астраc. Дорогу ему перегородил BMW X5. После нападавшие открыли огонь по машине футбольного агента.

Латвийские полицейские установили, что нападение осуществляли минимум двое. Не исключено, что причиной убийства могли стать разногласия, связанные с футболом.

Беззубов был убит в возрасте 41 года. Он завершил свою футбольную карьеру девять лет назад, проведя почти 300 матчей. После завершения карьеры Беззубов стал работать футбольным агентом международного уровня. В числе его клиентов были футбольные игроки латвийской сборной.