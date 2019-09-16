Футбольное поле вспыхнуло во время матча в США

Пожар произошел на стадионе в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси. Футбольное поле вспыхнуло прямо во время матча. Видео с места происшествия были опубликованы в соцсетях.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность пиротехнической установки, которая используется во время шоу, которыми открывают матчи.

Огонь сразу же перекинулся на траву и стал быстро распространяться, сообщил портал WKRN. На опубликованных кадрах с места пожара видно, что над полем появился столб черного дыма.

Все обошлось благополучно. Пожар удалось быстро потушить, люди не пострадали, а покрытие футбольного поля не было испорчено.

Власти штата Теннесси обратятся к поставщику пиротехнических устройств для проверки дефектного оборудования и другой продукции.