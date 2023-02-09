Мир 09 февраля 2023, 18:25 Футболку форварда Роналду продали на аукционе для помощи пострадавшим при землетрясении в Турции

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Футболку знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду продали на благотворительном аукционе почти за 200 тысяч евро. Эти средства направят на помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения в Турции, сообщила «Национальная служба новостей».

Турецкий защитник «Аталанты» Мерих Демирал выставил на аукцион футболку с автографом Роналду. Также Демирал продал футболки Пауло Дибалы и Леонардо Бонуччи, тем самым собрав еще 50 тысяч евро.

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Отмечается, что разрушительное землетрясение магнитудой 7,4 произошло 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш.

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