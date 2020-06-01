Футболисты «Ливерпуля» почтили память Флойда

Джеймс Милнер, полузащитник ФК «Ливерпуль», опубликовал на своей странице в Twitter пост. На снимке игроки футбольного клуба встали на одно колено в центральном круге на «Энфилде».

«Единство — это сила», — подписал фотографию футболист.

Бунты продолжаются в США из-за смерти чернокожего гражданина Джорджа Флойда после грубого ареста в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Полицейские задержали Флойда по подозрению в использовании поддельного чека на 20 долларов в магазине. В Сети опубликовано видео, на котором видно, как правоохранитель несколько минут подряд прижимал шею мужчины коленом. Флойд в это время из последних сил повторял: «Мама, мама!» и «Я не могу дышать».

Несмотря на это, полицейский не остановился. Вскоре задерживаемый мужчина потерял сознание. Его забрали в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.