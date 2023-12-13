Мир 13 декабря 2023, 17:11 Футболистам «Барселоны» запретили мыться на домашней арене Mundo Deportivo: игрокам «Барселоны» запретили принимать душ на стадионе IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO/globallookpress

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Футболистам испанского футбольного клуба «Барселона» запретили принимать душ на стадионе в Каталонии. Об этом написало издание Mundo Deportivo.

Причиной стало введение ограничительных мер для экономии воды в Каталонии. Из-за сильной засухи на Пиренейском полуострове сильно ограничат потребление воды со следующей недели, в частности — запретят использовать душевые в спортзалах и спортивных центрах. Тренирующимся придется мыться у себя дома. Для футболистов исключение делать не стали: чтобы соблюсти правило, им предстояло либо не принимать душ на стадионе, либо компенсировать стоимость потребления воды в душевых.

В итоге игрокам временно запретили мыться на стадионе.

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