13 декабря 2023, 17:11
Футболистам «Барселоны» запретили мыться на домашней арене
Mundo Deportivo: игрокам «Барселоны» запретили принимать душ на стадионе
Футболистам испанского футбольного клуба «Барселона» запретили принимать душ на стадионе в Каталонии. Об этом написало издание Mundo Deportivo.
Причиной стало введение ограничительных мер для экономии воды в Каталонии. Из-за сильной засухи на Пиренейском полуострове сильно ограничат потребление воды со следующей недели, в частности — запретят использовать душевые в спортзалах и спортивных центрах. Тренирующимся придется мыться у себя дома. Для футболистов исключение делать не стали: чтобы соблюсти правило, им предстояло либо не принимать душ на стадионе, либо компенсировать стоимость потребления воды в душевых.
В итоге игрокам временно запретили мыться на стадионе.
Ранее СМИ писали о водном кризисе в Европе. Отмечалось, что проблемы с водоснабжением ощутили на себе почти треть европейцев, а в мире — более 3,5 миллиарда человек. Ученые спрогнозировали дальнейший рост нагрузки на водные ресурсы к 2030 году.
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