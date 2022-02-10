Футболиста «Вест Хэма» отстранили от игр и лишили контракта с Аdidаs из-за жестокости с котом

Футболиста клуба «Вест Хэм» Курта Зуму отстранили от игр и лишили контракта с Аdidаs из-за того, что он ударил своего кота. В интернете также разместили петицию за то, чтобы привлечь его к ответственности, написала«Би-би-си».

Видеоролик, на котором Зума пинает своего кота, появился в социальных сетях. После этого организация по защите животных забрала питомцев Зумы к себе, а королевское общество по предотвращению жесткого обращения с животными даже обратилось в полицию.

Однако спортсмену уже немало досталось от его же футбольного клуба, зоозащитников и компаний, с которыми у него был заключен рекламный контракт.

Клуб премьер-лиги заявил, что Зуме выписали штраф на максимально возможную сумму, а полученные от него деньги будут переданы организациям по защите животных. Фирма спортивной одежды Adidas также объявила, что контракт с футболистом разорван.

«Мы завершили наше расследование и можем подтвердить, что Курт Зума больше не является спортсменом, нанятым Adidas», — сказали представители бренда.

Помимо этого, уже 150 000 человек в интернете подписали петицию за то, чтобы поступок Зумы рассмотрели в суде.