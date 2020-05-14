Футболиста «Тоттенхэма» Алли избили и ограбили в собственном доме

Дать отпор вооруженным грабителям компания не смогла. Бандиты не церемонились, один из них потребовал у футболиста отдать все ценные вещи, а после этого стал бить в челюсть. Второй в это время обыскивал второй этаж в поисках драгоценностей и денег.

Разбойники не постеснялись снять дорогие часы с руки девушки, которая присутствовала при ограблении. Всего грабители смогли поживиться драгоценностями на два миллиона фунтов стерлингов (181 миллион рублей).

По версии полиции грабители неспроста выбрали этот дом, так как знали, что в доме футболиста найдутся ценные вещи. Правоохранители оставались в доме спортсмена до утра, пока их коллеги искали грабителей. Кадры с камер наблюдения установить личности бандитов не помогли.

Дом Алли находится около трассы М25, так что грабители могли очень быстро покинуть район. Поиски бандитов продолжаются.