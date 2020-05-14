    14 мая 2020, 00:35

    Футболиста «Тоттенхэма» Алли избили и ограбили в собственном доме

    Анатолий Минкин

    Известное имя и популярность не спасли полузащитника «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли от нападения грабителей. Двое вооруженных ножами мужчин в масках проникли в дом спортсмена, где он в это время с приятелями и девушкой играл в бильярд. Об этом сообщила газета The Sun.

    Дать отпор вооруженным грабителям компания не смогла. Бандиты не церемонились, один из них потребовал у футболиста отдать все ценные вещи, а после этого стал бить в челюсть. Второй в это время обыскивал второй этаж в поисках драгоценностей и денег.

    Разбойники не постеснялись снять дорогие часы с руки девушки, которая присутствовала при ограблении. Всего грабители смогли поживиться драгоценностями на два миллиона фунтов стерлингов (181 миллион рублей).

    По версии полиции грабители неспроста выбрали этот дом, так как знали, что в доме футболиста найдутся ценные вещи. Правоохранители оставались в доме спортсмена до утра, пока их коллеги искали грабителей. Кадры с камер наблюдения установить личности бандитов не помогли.

    Дом Алли находится около трассы М25, так что грабители могли очень быстро покинуть район. Поиски бандитов продолжаются.