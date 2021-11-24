Футболиста сборной Франции приговорили к условному сроку за шантаж с интимным видео

Версальский суд приговорил игрока «Реала» и сборной Франции Карима Бензема к году тюрьмы и штрафу за соучастие в попытке шантажа с использованием интимного видео в отношении бывшего полузащитника национальной команды Матье Вальбуэна. Об этом сообщил сайт Sports.ru.

Кроме Бензема, фигурантами этого уголовного дела стали еще четыре человека. Суд посчитал, что причастный к шантажу футболист не осознавал соучастия в преступлении. Также Бензема оштрафовали на 75 тысяч евро.

Следствие установило, что приговоренный к условному сроку спортсмен в качестве посредника склонял Вальбуэна к сделке с шантажистами, чтобы те не обнародовали интимное видео с его участием. Это произошло в 2015 году. Из-за скандала оба футболиста не попали в состав сборной на Евро-2016. После этого Бензема не выходил на поле в составе национальной команды до 2021 года — он пропустил ЧМ-2018, который выиграли французы.

Нападающему Кариму Бензема 33 года. У себя на родине он трижды становился футболистом года. В 2008 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции, когда выступал за «Олимпик Лион».