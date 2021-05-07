Футболиста Мбаппе могут назначить послом кампании по вакцинации от коронавируса

Нападающий футбольного клуба ПСЖ Килиан Мбаппе может стать послом кампании по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил RT со ссылкой на зарубежные СМИ.

Председатель французского комитета по вакцинам Ален Фишер назвал его идеальным кандидатом на эту должность.

«В молодом возрасте мы больше слушаем друга, чем президента или тем более врача. Цель состоит в том, чтобы побудить актеров, музыкантов, спортсменов говорить о вакцинации», — считает Фишер.

Сам футболист пока ничего на такое предложение не ответил. Известно, что Мбаппе переболел COVID-19 в сентябре прошлого года.