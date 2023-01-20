Мир 20 января 2023, 22:54 Футболиста Дани Алвеса арестовали по делу о домогательствах Associated Press: суд арестовал самого титулованного футболиста мира Алвеса РИА «Новости»

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Суд Барселоны вынес решение об аресте бывшего футболиста сборной Бразилии Дани Алвеса без права освобождения под залог. Ему предъявили обвинение в сексуальном насилии, сообщило Associated Press.

Спортсмена задержали 20 января и доставили в суд. Государственные обвинители потребовали, чтобы он находился под стражей без залога. Алвесу предъявили обвинение в сексуальном насилии после нескольких часов дачи показаний.

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Посетительница клуба Sutton обвинила футболиста в том, что он без ее согласия залез рукой к ней под нижнее белье. Это произошло 30 декабря. Женщина сообщила об инциденте сотрудникам службы безопасности, но Алвес к тому моменту уже покинул ночное заведение.

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Заявление о домогательствах в полицию поступило 2 января. Спортсмен отрицает обвинения, подчеркнув, что ничего не знает о пострадавшей. При этом он подтвердил, что был в ночном клубе.

«Я был в том месте. Все знают, что я люблю танцевать. Но я никого не трогал», — заявил Алвис.

На счету Дани Алвеса 43 трофея различных соревнований. Он шесть раз становился чемпионом Испании, дважды — Франции и Италии.