Футболиста «Брайтона» обвинили в изнасиловании

В Великобритании задержали хавбека клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» Ива Биссума, которого обвинили в изнасиловании. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на местные СМИ.

По данным информагентства, 25-летнего футболиста задержали накануне в одном из ночных заведений Брайтона. Некая женщина заявила в полицию, что спортсмен изнасиловал ее.

Уточняется, что в текущем сезоне хавбек отыграл за «Брайтон энд Хоув Альбион» пять матчей. Он перешел в клуб в 2018 году.