Футболиста Арду Турана осудили почти на три года за нападение на певца

Полузащитника «Истанбул Башакшехир» Арду Турана приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы за драку в турецком ночном клубе. Наказание носит условный характер, и футболист отправится в тюрьму, только если в течение пяти лет снова нарушит закон.

Согласно решению суда, на которого ссылается агентство Reuters, Турана осудили за стрельбу из пистолета, незаконное хранение оружия и умышленное причинение травмы.

В прошлом октябре Туран напал на певца Беркая Шахина в Стамбуле. Футболист приставал к жене исполнителя, после чего между сторонами произошел конфликт. В ходе драки футболист сломал Шахину нос, певец перенес операцию. После этого Туран прибыл в больницу, где выстрелил из пистолета в землю, вызвав панику у персонала и посетителей.

После этой истории «Истанбул Башакшехир» оштрафовал футболиста на 2,5 миллиона турецких лир (28 миллионов рублей). Сам спортсмен себя виновным не считает.

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«Я счастлив, что это закончилось. Я ни в чем не виновен и не совершал никаких преступлений. Меня оклеветали. Я профессионал и хочу проявлять себя на поле, чтобы обеспечивать свою семью», — цитирует Championat.com Турана.

Арда Туран находится в «Истанбул Башакшехир» в аренде, права на футболиста принадлежат испанской «Барселоне». До 2017 года он выступал за сборную, забив 17 голов в 100 матчах.