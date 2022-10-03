Футболист в Германии во время матча врезался в бетонную стену | 360°

Все новости

Образование

03 октября 2022, 20:22

Евросоюз возьмет на обучение 15 тысяч украинских солдат

Власть

03 октября 2022, 20:21

Мэр Воркуты объяснил слова о «пилящих» женах и мобилизации

Реклама

Спорт

03 октября 2022, 20:20

Радимов уйдет с поста наставника «Зенита-2» — СМИ

Подмосковье

03 октября 2022, 20:18

Четыре «отдаленных» автобусных маршрута изменились в Подмосковье

Власть

03 октября 2022, 20:04

Медведев напомнил о диверсиях США на трубопроводе и нефтехранилище в Никарагуа

Деньги

03 октября 2022, 19:58

Российские богачи с начала года потеряли 94 миллиарда долларов

Знаменитости

03 октября 2022, 19:50

Таинственное «исчезновение» или пиар-ход. Что известно об истории с «пропажей» певца Легостаева

Подмосковье

03 октября 2022, 19:39

Мотоциклисты в Солнечногорске закрыли осенний сезон

Подмосковье

03 октября 2022, 19:19

Бесплатные экскурсии по муралам начали проводить в Балашихе

Мир

03 октября 2022, 19:03

Футболист в Германии во время матча врезался в бетонную стену

Футболист «Хемпи Лейпцига» Йепель в Германии врезался в бетонную стену во время матча

Читать 360tv в

Форвард футбольного клуба «Хемпи Лейпциг» Денис Йепель во время матча региональной лиги Германии против «Хемнитцера» сильно разогнался на мокром газоне и влетел головой в бетонную стену. Видео с места событий появилось на YouTube-канале OstSportTV.

Судя по кадрам, Йепель не успел затормозить и выбежал за пределы поля. Сразу после удара спортсмен упал. В первые моменты он шевелился и вроде бы пытался встать, но затем на короткое время двигаться перестал — возможно, потерял сознание. После случившегося к нему тотчас бросились другие футболисты и медики. Через пару минут Денис Йепель смог подняться и самостоятельно покинул поле. По данным портала «Бомбардир», продолжить игру он не смог и команде потребовалась замена. Сейчас жизнь и здоровье футболиста вне опасности. СМИ назвали эпизод комичным и жутким одновременно.

Реклама

«Хеми Лейпциг» победил на этой встрече со счетом 1:0. Команда занимает шестое место и по итогам семи матчей отстает от лидера на пять очков.

Реклама

Германия

Футбол

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама