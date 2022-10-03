Футболист в Германии во время матча врезался в бетонную стену | 360°

Мир 03 октября 2022, 19:03 Поделиться Telegram

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Viber Футболист в Германии во время матча врезался в бетонную стену Футболист «Хемпи Лейпцига» Йепель в Германии врезался в бетонную стену во время матча YouTube

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Форвард футбольного клуба «Хемпи Лейпциг» Денис Йепель во время матча региональной лиги Германии против «Хемнитцера» сильно разогнался на мокром газоне и влетел головой в бетонную стену. Видео с места событий появилось на YouTube-канале OstSportTV.

Судя по кадрам, Йепель не успел затормозить и выбежал за пределы поля. Сразу после удара спортсмен упал. В первые моменты он шевелился и вроде бы пытался встать, но затем на короткое время двигаться перестал — возможно, потерял сознание. После случившегося к нему тотчас бросились другие футболисты и медики. Через пару минут Денис Йепель смог подняться и самостоятельно покинул поле. По данным портала «Бомбардир», продолжить игру он не смог и команде потребовалась замена. Сейчас жизнь и здоровье футболиста вне опасности. СМИ назвали эпизод комичным и жутким одновременно.

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«Хеми Лейпциг» победил на этой встрече со счетом 1:0. Команда занимает шестое место и по итогам семи матчей отстает от лидера на пять очков.

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