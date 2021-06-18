Футболист Торбинский рассказал о бытовых различиях жизни в России и США

Бывший футболист сборной РФ Дмитрий Торбинский сейчас живет в Майами. Он объяснил, в чем заключаются бытовые отличия в России и Соединенных Штатах. Спортсмена процитировала «Газета.ru».

По словам Торбинского, в США сервис дорогой и плохой. В России к клиенту проявляют гораздо больше внимания.

«Это вообще разные люди, разные страны. Я не могу сказать плохо или хорошо, но к этому надо просто привыкнуть. Некоторые моменты меня до сих пор раздражают», — признался Торбинский.

По данным издания, футболист вместе с семьей окончательно переехал в Штаты летом 2019 года. Сейчас он тренирует молодежную команду «Майами Юнайтед».