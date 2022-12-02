Мир 02 декабря 2022, 09:40 Футболист Пеле объяснил свое нахождение в больнице Футболист Пеле объяснил, что его визит в больницу носит профилактический характер РИА «Новости»

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Бразильский футболист — чемпион мира — Пеле объяснил поклонникам, что его госпитализация носит профилактический ежемесячный характер. Он поблагодарил всех фанатов-подписчиков за то, что они пожелали ему скорейшего выздоровления, сообщил ТАСС.

Бразилец опубликовал пост со своим изображением на одном из зданий в Катаре, на которое подсветкой спроецировали пожелание ему скорейшего выздоровления.

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«Друзья, я нахожусь в больнице с ежемесячным визитом. Всегда приятно получать такие позитивные послания, как это. Благодарю Катар за эту честь и всех, кто шлет мне добрую энергию», — подписал он публикацию.

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Ранее СМИ опубликовали информацию, что легенду футбола Пеле экстренно госпитализировали в больницу Сан-Паулу 29 ноября. Футболиста привезла к врачам его жена после того, как обнаружила у мужа отеки по всему телу, сообщалось изначально. Также говорилось, что у легендарного футболиста врачи обнаружили сразу несколько тяжелых болезней.