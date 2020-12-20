Футболист Маркус Тюрам извинился за плевок в лицо соперника

Французский футболист, нападающий менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Франции, Маркус Тюрам извинился в соцсетях за свое поведение на матче чемпионата Германии против «Хоффенхайма». Он плюнул в лицо другого футболиста.

Тюрам в ходе перепалки выразил свое недовольство защитником Штефаном Пошем на 79-й минуте игры при счете 1:1. За плевок в лицо соперника он получил красную карточку. Игра закончилась победой «Хоффенхайма» со счетом 2:1.

За это Тюрам извинился в своем Twitter.

«Сегодня случилось кое-что, что совсем не в моем характере и никогда больше не должно случиться. Я неправильно отреагировал на оппонента, это произошло не намеренно. Я приношу извинения всем: Штефану Пошу, моим соперникам, товарищам по команде, моей семье и всем тем, кто стал свидетелем моей реакции. Безусловно, я принимаю все последствия данного поступка», — написал футболист.

За его возмутительное поведение также извинился главный тренер «Боруссии» Марко Розе. Он признал, что такого на футбольном поле происходить не должно.

«Маркус — прекрасный игрок и человек. Возможно, он вышел из себя в тот момент, только так я могу это объяснить. Я извиняюсь за это», — приводит его слова РИА «Новости».