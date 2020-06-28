Футболист из Бразилии рухнул с 200-метровой скалы на машине и выжил

Энрике доставали из машины через люк 16 спасателей, которые приехали на место ЧП на двух машинах. Футболиста отвезли в частную больницу в Белу-Оризонти. Медики не нашли у спортсмена после падения с такой высоты ни одной серьезной травмы. Его жизнь сейчас вне опасности.

Сам Энрике не может толком ничего рассказать, так как «дезориентирован и растерян». Рухнувший с обрыва внедорожник, за рулем которого находился игрок «Крузейро», до сих пор находится на месте аварии. Во время падения машина несколько раз перевернулась в воздухе.

Медики решили оставить Энрике на всякий случай в больнице на несколько дней, где он сможет отойти от шока. О точной причине аварии информации нет.