Футболист из Бразилии рухнул с 200-метровой скалы на машине и выжил
Полузащитник бразильского футбольного клуба «Крузейро» Энрике упал вместе с машиной в 200-метровую пропасть в одном из национальных парков. Он не только выжил, но и не получил серьезных травм. Об этом сообщил портал Globo Esporte со ссылкой на отчет военной полиции.
Энрике доставали из машины через люк 16 спасателей, которые приехали на место ЧП на двух машинах. Футболиста отвезли в частную больницу в Белу-Оризонти. Медики не нашли у спортсмена после падения с такой высоты ни одной серьезной травмы. Его жизнь сейчас вне опасности.
Сам Энрике не может толком ничего рассказать, так как «дезориентирован и растерян». Рухнувший с обрыва внедорожник, за рулем которого находился игрок «Крузейро», до сих пор находится на месте аварии. Во время падения машина несколько раз перевернулась в воздухе.
Медики решили оставить Энрике на всякий случай в больнице на несколько дней, где он сможет отойти от шока. О точной причине аварии информации нет.