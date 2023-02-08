Мир 08 февраля 2023, 04:23 Футболист «Ени Малатьяспор» погиб при землетрясении в Турции Twitter: вратарь «Ени Малатьяспор» Ахмет Эюп Тюркаслан погиб при землетрясении в Турции РИА «Новости»

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Вратарь клуба «Ени Малатьяспор» Ахмет Эюп Тюркаслан погиб при землетрясении в Турции, об этом сообщили в Twitter команды. Его супруга выжила.

«Ени Малатьяспор» выразил соболезнования семье погибшего футболиста. Супруга Тюркаслана также оказалась под завалами, но ее смогли спасти.

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Спортсмену было 28 лет, за клуб он играл с прошлого сезона, говорится в сообщении. Ранее Тюркаслан выступал за «Османлыспор» и «Умраниеспор».

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Мощнейшее за последние 80 лет землетрясение потрясло Турцию в ночь на 6 февраля, повторный сильный толчок произошел после полудня того же дня. По последним данным, число погибших при землетрясении выросло до 5894 человек. Пострадавших более 34 тысяч человек.

Подземные толчки ощутили почти 20 государств, особенно пострадали Турция и Сирия. На помощь турецким и сирийским спасателям прилетели российские специалисты МЧС. Они привезли оборудование, собак для работы на завалах и мобильный госпиталь.