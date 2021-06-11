На Украине предложили запретить футбол после решения UЕFА

Президент Украины Владимир Зеленский должен запретить футбол в стране после решения UЕFА о форме национальной сборной. Этого от украинского лидера ждет депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

«После преступного решения UЕFА в отношении запрета слогана „Слава Украине“ жду от президента Зеленского запрета игры футбол в целом в нашей стране и сноса всех футбольных стадионов, как сепаратистского вида спорта», — написал Кива в своем Telegram-аккаунте. Его слова приводит РИА «Новости».

Парламентарий напомнил, как предыдущий президент Украины Петр Порошенко признал георгиевскую ленту «сепаратистским символом».

«Так и сейчас мы должны быть последовательны и системны в политике „патриотического кретинизма“ в нашей стране», — сыронизировал депутат Рады.

Презентация новой экипировки национальной украинской сборной по футболу прошла 6 июня. В ней сфотографировался и президент страны Владимир Зеленский. По его мнению, форма получилась особенной и шокирующей.

В Российском футбольном союзе сочли, что экипировка нарушает принципы UЕFА, и обратились в организацию с просьбой провести проверку. После этого UЕFА потребовал от футбольной сборной Украины убрать с формы политические надписи.