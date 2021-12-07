Фура столкнулась с маршруткой в Черниговской области. Погибли 13 человек

Столкновение фуры и маршрутки с пассажирами произошло в Черниговской области. Из-за ДТП погибли 13 человек, написало местное издание «Страна».

Авария произошла примерно в 7:55 по местному времени. Помимо 13 погибших, также шесть человек получили травмы. Для работы на месте происшествия привлекли 30 спасателей и 13 специальных машин.

По опубликованным СМИ кадрам можно сделать вывод, насколько сильным был удар — лобовую часть маршрутки буквально смяло, а часть пассажиров выпала из нее.

Точные обстоятельства произошедшего неизвестны, они уточняются правоохранительными органами. Журналисты предположили, что транспортные средства столкнулись на участке дороги, покрытом наледью, из-за потери управления.

«Участок трассы не аварийно опасный, здесь никогда не было концентрации ДТП. Поэтому причин может быть две: либо скользкая дорога, либо нарушение ПДД со стороны водителей», — высказали свои версии черниговские спасатели.

Микроавтобус работал на маршруте Чернигов — Сосница. Он двигался в сторону Чернигова, а столкнувшаяся с ним фура — в Мену.