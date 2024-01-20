Мир 20 января 2024, 21:36 «Фундамент третьей мировой войны». Словакия не пустит Украину в НАТО Премьер Фицо: Словакия заблокирует членство Украины в НАТО РИА «Новости»

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Власти Словакии заблокируют вступление Украины в НАТО, а также не будут больше поставлять оружие ВСУ. Об этом заявил новый премьер-министр страны Роберт Фицо в эфире телеканала RTVS.

Фицо сообщил, что 24 января встретится в Ужгороде с украинским коллегой Денисом Шмыгалем и сообщит о позиции словацкого правительства.

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«Подтвердим, что никакого оружия они не будут получать от словацкой армии и из государственных складов, скажу о том, что есть вещи, на которые наши взгляды полностью отличаются. <…> Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет фундаментом третьей мировой войны», — заявил премьер-министр.

Фицо добавил, что Словакия продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине и не против вступления страны в Евросоюз — если она будет соответствовать условиям. По мнению председателя правительства Словакии, встреча в Ужгороде будет «интересной».

Ранее Роберт Фицо заявил, что Украина с 2014 года находится под тотальным контролем США. По мнению политика, Европе необходимо выработать свою позицию по украинскому конфликту, а не бездумно соглашаться с американской.