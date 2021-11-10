Фумио Кисида стал 101-м премьер-министром Японии

Председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии Фумио Кисиду переизбрали на пост премьер-министра страны. Эта процедура имела формальный характер — должность главы правительства Кисида получил еще 4 октября.

Кандидатуру Кисиды поддержали депутаты ЛДП и партии «Комэйто», имеющие большинство мест в нижней палате парламента Японии. Он стал 101-м главой кабмина, сообщил ТАСС.

Состав нового правительства останется практически прежним. Сменится только глава МИД — им станет Есимаса Хаяси. Бывший министр иностранных дел Тосимицу Мотэги стал генеральным секретарем правящей Либерально-демократической партии.

В конце октября в Японии прошли выборы в нижнюю палату парламента. Кисида 29 сентября стал председателем правящей партии, а 4 октября его избрали премьером.

Ранее Кисида заявлял, что намерен без промедлений реализовать озвученный курс страны. Планируется, что 10 ноября парламент соберется на особую сессию.