Россия выразила обеспокоенность планами Японии сбросить воду «Фукусимы» в океан

Москва ожидает от Токио разъяснений в связи с планами сбросить радиоактивную воду с аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Выражая в связи с этим серьезную озабоченность, рассчитываем, что правительство Японии проявит должную степень транспарентности и будет информировать заинтересованные государства о своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу», — говорится в заявлении официального представителя российского министерства.

Токио, как надеются в дипломатическом ведомстве РФ, ответственно подойдет к вопросу и примет меры для минимизации негативного влияния на морскую среду.

«Ожидаем более детальных разъяснений по всем аспектам, связанным с планируемым сбросом радиоактивной воды в океан. Исходим из того, что в случае необходимости Япония позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где будет осуществляться такой сброс», — говорится в заявлении.

Токио, принимая решение о сбросе воды, не консультировался с соседними государствами, отметила Захарова. Дипломат также назвала официальную информацию из Токио по вопросу сброса воды с «Фукусимы» в океан недостаточной, поскольку она не содержит оценок рисков для экологии Тихоокеанского региона.

Японские власти официально разрешили слить воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. Якобы ее «в целом очистили» от радиоактивных веществ. Чтобы подготовиться к сбросу массива воды в океан, потребуется около двух лет.

Китай и Южная Корея обеспокоены таким решением Японии. Они призвали власти страны восходящего солнца пересмотреть вопрос утилизации. Эколог Сергей Грибалев раскритиковал сброс воды японской АЭС в океан. Он отметил, что очистить воду от радиации невозможно и назвал это «экстремистским шагом». По его мнению, мировое сообщество должно осудить действия Японии.