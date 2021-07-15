ФТС заявила о контрабанде 80 тысяч тонн нефти на Украину

Федеральная таможенная служба (ФТС) России зафиксировала незаконное перемещение 80 тысячи тонн нефти на Украину. Общая стоимость переданного топлива — более двух миллиардов рублей.

«В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что капитан танкера Altai после погрузки в порту Новороссийск 80 тысячи тонн нефти при убытии заявил порт назначения Аугуста (Италия), однако после выхода с территории Российской Федерации отправился в порт Южный (Украина), где осуществил выгрузку товаров в нарушение запрета», — говорится в сообщении ФТС.

Служба отметила, что таким образом введенный российским правительством запрет на вывоз из России сырой нефти на территорию Украины был нарушен.

Оперативники выяснили, что капитан танкера заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти на Украину от представителя зарегистрированной в Великобритании компании-оператора. Также у него было указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза.

Центральная энергетическая таможня ФТС России открыла по факту случившегося уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Президент РФ Владимир Путин 22 октября 2018 года подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Согласно документу, российский кабмин должен был подготовить экономические контрсанкции в отношении Украины и составить список украинских физических и юридических лиц, в отношении которых эти меры будут применяться.

Россия установила запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, а также ввоз в РФ отдельных видов украинской продукции машиностроения, металлообработки, легкой промышленности 18 апреля 2019 года.