ФТС разработала поправки, которые снизят цену на фрукты и овощи из Азербайджана

Федеральная таможенная служба работает над проектом, который упростит доставку фруктов и овощей из Азербайджана. Если его примут, цены снизятся. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Кроме того, в Азербайджане сейчас строится логистический центр «Худат» на границе с Россией. В скором времени там будут российские специалисты, что исключит необходимость двойного прохождения товарами таможни. Все эти новшества могут снизить расходы на доставку на 30%.