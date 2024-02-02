Мир 02 февраля 2024, 09:36 FT узнала о связи премьера Венгрии с организацией протестов фермеров FT: протесты фермеров в Брюсселе организовал связанный с Орбаном центр Zhao Dingzhe / Global Look Press

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Акции против сельхозполитики ЕС в Брюсселе в конце января организовали при участии центра MCC Brussels. В его руководство входит советник премьер-министра Виктора Орбана Балаж Орбан, сообщила Financial Times.

Протесты фермеров затронули многие европейские страны. Среди них — Германия, Италия, Польша и Франция. В последней на улицы даже вывели бронетехнику, чтобы сдерживать протестующих.

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В середине января акции начались и в Бельгии. Участники протестов недовольны политикой ЕС в сфере сельского хозяйства, ростом цен на топливо, а также выступают против вводимых экостандартов. В минувшем году фермеры также высказывали жалобы из-за притока в Европу дешевой украинской продукции.

Как уточнила FT, MCC Brussels представляет подразделение колледжа Mathias Corvinus Collegium, близкого к венгерским властям. MCC находится в Будапеште и получал от правительства огромные средства. В 2022-м, по данным Poltico, речь шла о «миллиардах форинтов», отметил РБК.

Организация называла своей целью создание альтернативы культурному ландшафту Европы. В 2023-м после запуска брюссельского офиса MCC у него появились два медиа, критикующие власти ЕС, — это The European Conservative и The Brussels Signal.