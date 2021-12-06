FT: США решили убедить Европу в том, что Россия «готовит вторжение» на Украину

США пришлось убеждать своих европейских партнеров в том, что Россия якобы хочет устроить «вторжение» на Украину. Об этом написали журналисты газеты Financial Times со ссылкой на свои источники.

Согласно авторам статьи, США распространили свои «разведданные» о том, что «Москва может направить войска на Украину», и это помогло убедить некоторые страны в якобы негативной к Украине настроенности Кремля.

Источники FT уточнили, что полагают, что США начали распространять подобные данные из-за недоверия некоторых европейских союзников к такой информации.

«Многие союзники не были уверены, что происходит что-то серьезное. Мы были удивлены разрывом в данных разведки — как и почему США видели то, что мы не видели», — сообщил FT чиновник, пожелавший остаться неназванным.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что агенты США, Украины и Великобритании обменялись информацией о якобы скоплении военных сил России возле украинской границы. Россия не раз отвечала на подобные заявления, утверждая, что не угрожает ни одной стране, передвигая войска только по своей территории.