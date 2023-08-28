Мир 28 августа 2023, 11:11 FT сообщила о трудностях при обучении украинских командиров на Западе FT: инструкторам на Западе трудно тренировать командиров ВСУ U.S. Department of Defense

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Financial Times узнала о сложностях, с которыми сталкиваются западные инструкторы при тренировках украинских командиров. Трудность в том, что военнослужащие проходили основное обучение в советское время, указало издание.

Один из немецких инструкторов сообщил газете, что сталкивался с ситуациями, когда старшие украинские командиры считали, что «все знают лучше». В результате происходили трения.

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Собеседники FT также обратили внимание, что возраст и способности украинских военных, которых украинские власти посылают на обучение, очень сильно варьируются. Так, одному из них был 71 год.

Ранее издание сообщило, что западные инструкторы признают тот факт, что ВСУ не смогли добиться прогресса в контрнаступлении. Бригадный генерал из Нидерландов Мартин Бонн указал, что украинской армии мешает сложный рельеф местности, методы электронной борьбы и беспилотники, которые применяют ВС России.