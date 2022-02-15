FT: разведка США назвала экс-депутата Рады Царева кандидатом на пост главы «марионеточного режима» на Украине

Потенциальным кандидатом на пост руководителя «марионеточного режима», который Россия якобы намерена установить на Украине, стал бывший депутат Верховной рады Олег Царев. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с данными разведки западных спецслужб.

По словам источника, имя Царева фигурирует в материалах спецслужб США, с которыми уже ознакомились представители разведок Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии.

«В Москве могли бы поставить Олега Царева на руководящую должность в ходе создания на Украине подконтрольного России правительства», — говорится в сообщении.

Сам Царев в комментарии изданию назвал ситуацию довольно забавной. Он отметил, что сейчас даже не выступает на государственных телеканалах, потому что перестал участвовать в политической жизни.

«Я работаю директором санатория в Ялте», — пояснил он. По данным издания, Царев прекратил заниматься политической деятельностью в 2015 году.

Это не первое обвинение в адрес России, что она пытается привести к власти на Украине подконтрольное правительство. До этого претендентом на пост руководителя кабмина соседней страны называли еще одного бывшего депутата Рады — Евгения Мураева. Сам он отверг все подобные заявления и даже пригрозил судом.

Мураев напомнил, что с 2018 года находится под российскими санкциями после конфликта с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.