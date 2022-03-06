FT подсчитала возможные потери международных инвесторов в России

В свете ситуации вокруг Украины международные инвесторы могут потерять порядка 170 миллиардов долларов в российских активах. Об этом сообщила газета Financial Times.

Американская инвестиционная компания BlackRock ранее приобрела акции российской горнорудной компании «Полиметалл» на сумму 12 миллионов фунтов стерлингов (15,8 миллиона долларов), следует из данных газеты. Эти акции BlackRock распределила между четырьмя фондами природных ресурсов.

Стоимость акций, как отмечается, с момента закрытия торгов 25 февраля рухнула на 70%, поскольку инвесторы начали отказываться от российских активов.

BlackRock, как подчеркивается, «входит в большую группу глобальных инвесторов», которые на конец прошлого года владели российскими активами стоимостью почти 170 миллиардов долларов.

Как отметило издание, в сложившейся ситуации владельцы этих активов сталкиваются «с перспективой больших потерь».

Ситуация вокруг Украины приведет к тектоническим сдвигам в политике и экономике стран, считает президент Сербии Александр Вучич. По его словам, мир ожидает дефицит пшеницы, так как большие объемы зерна производят Россия и Украина. Он отметил, что власти Венгрии уже объявили ограничения на экспорт пшеницы.