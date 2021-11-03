FT: Ikea повысит цены на товары из-за кризиса поставок

Центральный офис компании Ikea объявил, что впервые за два года повысит цены на свои товары из-за роста затрат на сырье и кризиса с поставками. Об этом со ссылкой на заявление корпорации сообщила газета The Financial Times.

По данным издания, чистая прибыль магазинов Ikea к концу августа упала на 17%, до 1,4 миллиардов евро. При этом онлайн-продажи через сайты показали уверенный рост в 41,9 миллиарда евро, что больше на 6% по сравнению с прошлым годом.

Финансовый директор Inter Ikea Мартин ван Дам заявил, что предстоящий финансовый год для компании станет серьезным испытанием.

«Мы видим перебои в поставках, рост затрат на энергетику и увеличение стоимости сырья. Все это серьезно ударит по нашей прибыли. Мы пытались максимально отодвинуть повышение цен, но наступил момент, когда мы больше не можем это сдерживать», — подчеркнул он.

По оценке журналистов повышение цен на товары Ikea окажется существеннее по сравнению с 2019 годом, когда произошло последнее обновление ценников.

По словам топ-менеджера корпорации, работающие по франшизе магазины самостоятельно примут решение о повышении цен.

Inter Ikea — это центральный офис корпорации в сети мебельных магазинов по всему миру. Каждая торговая точка передает туда до 3% своего оборота. Головной офис пытался решить проблему с поставками товаров, вложив до 250 миллионов евро, чтобы организовать импорт продукции по железной дороге, отказавшись от морского транспорта. Но особого успеха это не принесло.

Комментируя рост онлайн-продаж Мартин ван Дам объяснил, что такие покупатели интересуются в основном определенными товарами, а любители офлайнового шоппинга чаще совершают импульсивные покупки.

«Мы хотим, чтобы они приходили в Ikea за шкафом, но при этом также покупали подушки, свечи и постельное белье», — пояснил топ-менеджер.

Одной из главных мировых пробок, которые сказались на поставках в торговые сети, стало скопление кораблей в порту китайской провинции Гуандун. В регионе произошла новая вспышка коронавируса еще в конце мая. После перераспределения судов по другим гаваням ситуацию улучшить не удалось.