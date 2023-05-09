Мир 09 мая 2023, 14:14 ФСБ зафиксировала рост въезжающих в Россию из Прибалтики, Финляндии и Польши РБК: ФСБ заметила въезжающих из Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Польши РИА «Новости»

Читать 360tv в

Количество граждан Европейского союза, въезжающих в Россию в январе–марте 2023 года, выросло на 11,8%, по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные службы.

В 2023 году европейцы прибыли в Россию в среднем 113,9 тысячи раз, тогда как в прошлом за аналогичный период этот показатель составил 101,9 тысячи поездок. Чаще всего территорию России посещали граждане Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии.

Реклама

Согласно данным источника, из Финляндии в Россию прибывали 23,6 тысячи раз, а из Эстонии — 20,7 тысячи. Этот результат увеличился в 3,2 и два раза соответственно.

Из Польши число прибывших увеличилось на 69%, из Литвы — на 42,5%, из Латвии — на 31,7%.

Целями в основном были рабочие, туристические, деловые и частные задачи, поездки обслуживающего персонала транспортных средств и другие.