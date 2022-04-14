ФСБ задержала националиста из Мариуполя при въезде в Крым

Один из принимавших активное участие в боях против войск ДНР и ВС РФ в Мариуполе националистов задержан оперативниками Федеральной службы безопасности при попытке въехать в Крым. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мужчина рассказал, что попал в ряды националистов после знакомства с соседом по дому Сергеем, который оказался бывшим полковником Службы безопасности Украины.

«У него дома было оружие: пистолеты, автоматы, помповое ружье и боеприпасы. 25 февраля мы выехали на окраину Мариуполя для пристрелки оружия. Сергей имел большой боевой опыт. Потом обсудили план патрулирования улиц», — сообщил националист.

Мужчина рассказал, что в ночь на 29 февраля около двух часов ночи они увидели группу лиц, предположительно российских военных.

«Мы открыли огонь, а они скрылись в частном секторе», — продолжил он.

После увеличения интенсивности обстрелов мужчина принял решение выехать из города 14 марта вместе со своей матерью и направиться в Крым, где его уже и задержали пограничники.

Прошлой ночью в Мариуполе сдались 134 украинских военных, сообщил RT.