ФСБ рассекретила японские правила пыток во время Второй мировой войны

Японцы в конце Второй мировой войны готовились пытать военнопленных самыми изощренными способами. Правила пыток описаны в «Руководстве по службе секретной войны». Этот документ рассекретило ФСБ России, сообщило РИА «Новости».

Руководство, подготовленное Генштабом Квантунской армии, содержит основные правила допроса военнопленных. Согласно документу, пытки должны производиться таким образом, чтобы это не имело последствий для самих военных. А причинение физических страданий должно иметь только один результат — чтобы пленный раскололся и выдал всю правду. Но японцы полагали, что у волевых людей это может только усилить желание сопротивляться и даже после «удачного» допроса это оставит озлобление у пленных.

Японским военным предписывали не оставлять на телах допрашиваемых следов после пыток. Например, пленных на допросе предлагалось класть на спину, задрав им ноги, а в нос и в рот капать воду. Также рекомендовалось топтать внешнюю щиколотку.

Допрашиваемого после пытки нужно было убедить, что применение силы к нему было естественной мерой.

ФСБ ранее также рассекретила документы, которые доказывают, что Япония начала подготовку к войне с СССР еще в 1938 году.