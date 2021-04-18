ФСБ раскрыла детали готовившегося в Белоруссии переворота

Подозреваемые в подготовке государственного переворота в Белоруссии хотели разграбить и присвоить себе имущество президента Александра Лукашенко. Кадры оперативной съемки ФСБ показал телеканал «Россия 1».

На видео показано задержание имеющего двойное гражданство США и Белоруссии юриста Юрия Зенковича и белорусского политолога Александра Федуты.

В сюжете рассказывалось, что генералов из числа подозреваемых пригласили в корчму на Садовом кольце в Москве и разместили в VIP-комнате. Стороны начали разговор еще за пустым столом. Федута и Зенкович сразу же озвучили свою цель — убийство Лукашенко.

«Задача №1 — устранить самого главного. Задача №2 — блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача №3 — занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска», — слова Зенковича приведены в сюжете.

В ресторане Зенкович и Федута показали поименный список из 30 лиц, занимающих высшие должности в органах власти Белоруссии. Политиков планировалось убить или отправить в концлагерь, говорится за кадром в телесюжете.

Нужную информацию о чиновниках получили хакеры, сообщил телеканал.

«Все личные данные на них. <…> Наши ребята взломали серверы МВД, КГБ, Следственного комитета. Выкачали все базы данных. Все личные данные мы предоставим», — заявил Зенкович.

По данным следствия, подозреваемые планировали привлечь к подготовке переворота националистов из Киева.

Днем ранее Лукашенко сообщил о задержании группы людей, которые готовили покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в составе группы числились граждане Белоруссии и иностранцы. В частности, в Москве были задержаны Зенкович и Федута, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске. В эту же группу, по данным белорусского КГБ, входил лидер оппозиционной партии Григорий Костусев. Он задержан в Белоруссии.