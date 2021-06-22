ФСБ раскрыла данные о жестоких экспериментах нацистских врачей в Крыму

Врачи гитлеровской Германии во время оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны ставили эксперименты над мирными советскими гражданами и военнопленными. У людей вырезали сосуды и почки, а также выкачивали кровь для раненных немецких военных.

Об этом говорится в архивных материалах, которые рассекретило управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю. С ними ознакомилось ознакомилось РИА «Новости».

Среди документов есть спецсообщение «О злодеяниях немецких оккупантов над военнопленными и мирным населением в городе Симферополе». Его направил 24 апреля 1944 года начальник отдела советской военной контрразведки СМЕРШ 51-й армии полковником Александр Никифоров начальнику управления СМЕРШ 4-го Украинского фронта генерал-майора Николаю Ковальчуку. Также Никифоров послал заключение военной контрразведки фронта по материалам расследования тех зверств.

«Проведенным по существу расследованием установлено, что немецкие врачи, с ведома своего правительства, творили неслыханные злодеяния, нарушив все международные законы и человеческие нормы — проводили „научные“ работы и всевозможные опыты над русскими военнопленными и мирными жителями с последующим умерщвлением», — писал тогда Никифоров.

Бывший служащий прозектуры главного лечебного учреждения Симферополя, Первой Советской больницы Иван Галкин рассказывал о злодеяниях нацистов. При лазарете немцы держали восемь советских военнопленных. Над ними немцы ставили опыты. Галкин видел, как по утрам Кюнтер заходил в подвал со шприцами, вероятно, для каких-то уколов. Позже Галкин видел, как «оттуда принесли два трупа, сильно отекших, что характерно при болезнях почек». Как-то раз около подвала нашли записку.

«Сидим здесь, обречены на смерть, над нами делают опыты, дают загадочные уколы», — приводил Галкин содержание записки.

Другие очевидцы тех событий рассказывали, что немецкие хирурги держали группу советских военнопленных из 35 человек. У последних без их согласия брали кровь для раненых немецких солдат.