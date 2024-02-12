Мир 12 февраля 2024, 05:56 ФСБ устроила обыски в Росавиации по делу о продаже самолетов в недружественные страны ФСБ провела обыски в Росавиации по делу о незаконной продаже 59 самолетов РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ провели обыски в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под юрисдикции России 59 гражданских самолетов и вертолетов. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации журналистов, с марта 2022 года десятки воздушных аппаратов продали в разные страны, в том числе и недружественные. После этого три вертолета участвовали в боевых действиях со стороны ВСУ, у самолетов Ил-76 выключили ответчики, чтобы скрыть их маршруты.

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ФСБ возбудила два уголовных дела против нескольких работников Федерального агентства воздушного транспорта. Одно касается превышения должностных полномочий, а второе — халатности.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД выявили и перекрыли в городе Енакиеве Донецкой Народной Республики крупный канал сбыта наркотиков. Силовики провели обыски и нашли примерно два килограмма запрещенных веществ.