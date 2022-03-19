ФСБ предупредила о риске дрейфа установленных ВСУ мин

Подходы к морским портам в Черноморске, Очакове, Одессе и Южном заминированы украинскими военными, есть риск дрейфа взрывных устройств в моря Средиземного бассейна. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ВМС Украины осуществили постановку минных заграждений на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный — около 420 якорных мин, якорных речных мин», — говорится в сообщении ЦОС.

Спецслужба предупредила об имеющемся риске дрейфа мин через пролив Босфор в сторону Средиземного бассейна, поскольку многие из них после наступления штормовых условий утратили сцепление с донным якорем и дрейфуют под действием течения и ветра.

«Вооруженные силы Украины в очередной раз демонстрируют пренебрежение человеческими жизнями и полное игнорирование основ международного права», — добавили в ЦОС.

Также спецслужба отметила, что обрывы тросов свидетельствует о неудовлетворительном состоянии мин.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что Одессу можно взять, если отсечь город от Украины и подвести ситуацию к сдаче.