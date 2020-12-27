ФБР предположило, кем мог быть взорвавший фургон в Нэшвилле

По данным собеседников телеканала, сотрудники ФБР опросили соседей мужчины, который мог взорвать фургон в Нэшвилле. У людей спрашивали, не страдал ли он паранойей из-за установки вышек 5G.

В правоохранительных органах предполагают, что взрыв в Нэшвилле мог устроить местный житель Энтони Куинн Уорнер. Сейчас его дом обыскивают. Сразу определить личность взорвавшегося вместе с фургоном человека не удалось — от него мало что осталось. Нужна генетическая экспертиза.

Взрыв прогремел в Нэшвилле в пятницу, 25 декабря. На воздух взлетел фургон, припаркованный около здания оператора связи и телевидения AT&T. Из него звучала запись с предупреждением, что до взрыва осталось 15 минут. В результате ЧП ранения получили три человека. На месте взрыва нашли человеческие останки. Пока не известно, кому они принадлежат.