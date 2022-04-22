ФСБ предотвратила теракт украинских диверсантов против гуманитарного конвоя России

ФСБ России в ходе специальной операции на Украине предотвратила теракт украинских диверсантов, который готовился против российского гуманитарного конвоя. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

Украинские спецслужбы планировали взорвать гумконвой и военнослужащих при помощи заминированного автомобиля. Теракт организовывали по заданию СБУ.

Диверсанты задержаны. В отношении членов ДРГ возбудили уголовное дело о приготовлении к акту международного терроризма (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 361 УК РФ).

Из тайников группы изъяли два переносных зенитных ракетных комплекса «Игла» с пусковыми устройствами, три гранатомета РПГИ-8, пулемет ПКМ, автомат АКМ, пистолет ПМ, 127 ручных гранат, 18 противопехотных и магнитных мин, противотанковую мину с дистанционным взрывателем, восемь килограммов пластида и самодельное взрывное устройство.

ФСБ показала заминированную машину на видео. Кадры опубликовал телеканал «Звезда» в Telegram. По данным канала, задержанные сознались в подготовке преступления.